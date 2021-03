Due cadaveri in strada alla periferia di Napoli: incidente o rapina?

Una Smart contro un muro. Un T-max a terra. Accanto alla Smart un cadavere. Venti metri piu' in la', un'altro. Una pistola in strada. E' la scena che si sono trovati davanti agenti della polizia municipale di Villaricca, grosso centro alle porte di Napoli, in via Consolare campana. Poi sono intervenuti i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di un incidente stradale. Ma anche quella di una rapina finita male. Si lavora all'identificazione dei due uomini deceduti e alla proprietà dei mezzi. Si cerca anche di capire se nella zona siano attivi sistemi di videosorveglianza e se ci siano testimoni.