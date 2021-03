Modica, tamponi anti Covid a Palazzo di Città: 1092 effettuati e un positivo

Sono stati 1092 i test rapidi anti Covid effettuati oggi a Modica, nell'atrio del Palazzo di città, dalle 16 alle 21. E' stato riscontrato un caso di persona positiva al Covid. Il prossimo servizio di screening a Palazzo di città è in programma martedì 30 Marzo dalle 16 alle 21 per consentire anche ai dipendenti delle attività commerciali di potersi sottoporre all’esame rapido. Venerdì 2 Aprile il servizio terminerà, invece, alle 19 per dare la possibilità di partecipare alle funzioni religiose del Venerdì Santo.