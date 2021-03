Positivo al covid girava a Scicli 'zona rossa': denunciato a piede libero

La zona rossa, a causa dell’emergenza epidemiologia, imposta al comune di Scicli prescrive particolari obblighi per i cittadini e le forze dell’ordine stanno eseguendo serrati controlli. Nel corso del controllo del territorio, una pattuglia della Tenenza di Scicli ha verificato un veicolo con a bordo un uomo ed una donna. L’uomo di origini straniere di 37 anni era positivo al COVID e dunque posto in isolamento domiciliare obbligatorio da parte dell’autorità sanitaria ai sensi delle norme vigenti, e questi era fuori dalla propria abitazione con a bordo la propria moglie non curante della gravità e pericolosità del comportamento per la salute pubblica. I Carabinieri lo hanno denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per la violazione dell’isolamento domiciliare e per delitto contro la salute pubblica. Nel territorio di Scicli continuano i controlli serrati dell’Arma che esprime, unica forza di polizia a farlo, pattugliamento h24 del territorio con la Tenenza e la Stazione di Donnalucata.