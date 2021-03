Circolo privato trovato aperto a Siracusa: disposta la chiusura per 3 giorni

A seguito di predisposti servizi voluti dal Questore di Siracusa, finalizzati al rispetto della normativa anti covid ed alle norme anti assembramento, nella giornata di ieri, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno effettuato attenti controlli in alcuni esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata prestata al rispetto delle norme anti assembramento ed al rispetto delle norme che regolamentano la somministrazione di alimenti e bevande in questo particolare momento di pandemia.

In specie, un circolo privato, sito nel quartiere della Borgata è stato trovato aperto con persone all’interno, nonostante il divieto assoluto di apertura per le attività riguardanti i centri culturali, sociali ed i locali ricreativi.

Il presidente del circolo è stato sanzionato e l’attività è stata chiusa per 3 giorni, sanzione accessoria che il circolo osserverà dopo il ritorno alla normale attività.

Gli avventori sono stati anch’essi sanzionati secondo le vigenti disposizioni anti covid.

Inoltre, nella serata, sono stati controllati negozi di vendita al dettaglio di alimenti e bevande. Nel complesso sono state sanzionate 7 persone per avere consumato sulla pubblica via bevande dopo le ore 18. In totale sono state elevate sanzioni per oltre 21.000 euro.