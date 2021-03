Il Commissario emergenza Covid a Messina: Sicilia in pieno target, servono più hub

Il Commissario nazionale per l'emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, è stato in visita nell'hub vaccinale di Messina, realizzato nella sede della Fiera per visitare i due padiglioni che sono stati allestiti. Prima ha partecipato a un incontro in Prefettura. Prevista una visita nell'ospedale militare.

"La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale. E' chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50 mila dosi". Lo ha detto il Commissario nazionale per l'emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, dopo la visita nell'hub vaccinale di Messina . "Nel piano c'è una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare nelle zone più impervie i grandi hub in città come Messina", dice.