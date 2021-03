Incendio questa mattina a Palermo, per un incendio in via Antonio Furitano divampato nell'officina di un carrozziere al piano terra di un palazzo. Si è sprigionata una vasta nube di fumo. Sono intervenuti, i vigili del fuoco che hanno per precauzione evacuato il palazzo. Le fiamme sono state domate dopo poche ore. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato l'incendio.