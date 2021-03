Scatta l'ora legale: dormiremo un'ora in meno

L'ora legale in Italia scatta alle 2 di questa notte. Tra sabato 27 e domenica 28 marzo, dovremo spostare un'ora in avanti le lancette dell'orologio. Nella mattina di domenica dormiremo un'ora in meno ma avremo un'ora di luce naturale in più. Per molti dispositivi elettronici come smartphone, pc e tablet l'aggiornamento avverrà in modo automatico.

Il 2021 potrebbe essere l'ultimo anno del passaggio. Nel 2018 il Parlamento europeo ha infatti approvato una risoluzione con la quale si invitavano i Paesi Ue a decidere entro quest'anno se mantenere o meno il consueto cambio orario. E' agli Stati membri dell'Unione che spetta infatti il diritto di decidere il proprio fuso orario. In Italia l'ora legale è in vigore dal 1966. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è stata definitivamente adottata dal nostro Paese con una legge del 1965, in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava di continuo.