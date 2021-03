Covid, situazione critica nel Ragusano: 721 positivi con un altro morto

Diventa critica la situazione dei contagi Covid nel Ragusano. I positivi hanno raggiunto la preoccupante soglia di 721. In forte aumento nelle ultime 24 ore i positivi a Scicli dove si è raggiunta la quota di 289; balzo in avanti anche a Ragusa (con 162 contagiati), e a Comiso (63). Dopo alcuni giorni di segno negativo nella conta dei positivi, balzo in avanti anche a Vittoria dove, con 29 contagi in più, si raggiungono i 59 positivi. Il trend si conferma, quindi, pericolosamente in salita tranne ad Acate (zona rossa) dove c'è una diminuzione di 22 unità. Nelle ultime 24 ore si è registrato un altro decesso: un uomo di 83 anni di Ispica deceduto al reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ragusa (162), Il report ASP del 27 marzo riporta quindi 721 positivi: 673 in isolamento domiciliare, 32 ricoverati in ospedale e 16 nella Rsa Covid di Ragusa. Ecco la situazione nei dodici comuni iblei: 60 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 63 Comiso, 1 Giarratana, 30 Ispica, 37 Modica, 3 Monterosso, 25 Pozzallo, 162 Ragusa, 41 Santa Croce Camerina, 189 Scicli,

59 Vittoria. I guariti salgono a 8.256 e i morti sono 211. Un altro decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un uomo di 83 anni di Ispica.