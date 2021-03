Commissario per il covid a Messina e Catania: Sicilia prima in Italia per vaccinazioni

"La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale e con questo dato, in percentuale alla popolazione, si colloca tra le prime Regioni in Italia per somministrazioni. E' chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50mila dosi". E' l'analisi del commissario nazionale per l'emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, dopo la sua visita nell'Isola, negli hub vaccinali di Messina e Catania. Il generale ha trovato "un ambiente ottimale", anche se "ci sono molte cose fare" e "il presidente della Regione, Nello Musumeci, mi ha elencato gli aspetti che vuole incrementare". "In Sicilia ci sono della buone pratiche - ha osservato Figliulo - la pianificazione delle Regione e un'iniziativa molto molto interessante, quella avviata con la Conferenza episcopale siciliana che il 3 aprile, alla vigilia di Pasqua, darà la possibilità di avere 500 punti vaccinali in altrettante parrocchie delle diocesi dell'isola per prenotare o somministrare dosi. E' una cosa molto importante ed è in linea col piano nazionale di creare anche la capillarizzazione, dove è possibile, che prevede punti vaccinali anche nelle zone più impervie, oltre ai grandi hub".

"Continuiamo a perdere vite umane - ha osservato - ma è un dato assolutamente diverso rispetto alle settimane passate. Siamo convinti che in questo mese di aprile bisogna tenere alta l'attenzione". "La catena delle risorse umane c'è - ha sottolineato Musumeci - ma manca la materia prima. Ci hanno detto che per i primi di aprile dovrebbero arrivare 110mila filale dei tre vaccini, speriamo possa essere così. C'è stata una brusca frenata legata alla vicenda di AstraZeneca perché si è creata la psicosi, ma adesso sono riprese le prenotazioni". Per il presidente Musumeci nell'Isola "c'è una Regione che ha saputo attrezzarsi e organizzarsi con efficienza, che ha nove punti hub particolarmente frequentati e affollati". "Quella che - ha aggiunto - abbiamo mostrato al generale Figliuolo oggi. La Sicilia di un personale paramedico e medico particolarmente motivato, la Sicilia che si conferma oggi la prima regione d'Italia per numero di vaccini somministrati. Tutto questo è motivo di orgoglio per il commissario venuto a visitare le nostre strutture".