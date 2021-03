Pallanuoto, Telimar Palermo di misura sul Posillipo: secondo posto blindato

Telimar batte Posillipo 10-9 nella terza giornata del girone di qualificazione alla final four scudetto e blinda il secondo posto alle spalle della Pro Recco. La squadra di Gu Baldineti è stata trascinata da Andrija Vlahovic, autore di sei gol. Le altre reti che hanno deciso la partita per i palermitani sono state realizzate da Luca Damonte, Andrea Giliberti, Luca Marziali e capitan Francesco Lo Cascio. "Ha vinto la squadra migliore - dice l'allenatore Baldineti - siamo stati ingenui a farli rientrare in partita, sul 9-6 potevamo già chiudere i giochi e ci siamo ritrovati 10-9 con Posillipo in attacco che stava per fare il gol del pari. Invece siamo stati bravi a riconquistare palla e a non mollarla più. Ora pensiamo a preparare al meglio la partita contro Trieste: dovremo giocare senza la tensione che ci ha reso difficili le cose facili". Con la vittoria di oggi il Telimar raggiunge quota 6 in classifica alle spalle della Pro Recco che viaggia a punteggio pieno a quota 9; Trieste e Posillipo ultime a un punto. Alle finali scudetto si qualificano le prime due.