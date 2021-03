Ragusa gioca bene sul parquet di Schio: nel finale si arrende al quintetto veneto

Ragusa gioca una più che buona partita sul parquet del Famila Schio ma non basta, perché sono le padrone di casa di coach Vincent ad imporsi per 66-60 al termine di una gara vibrante, sempre accesa sul piano dell’agonismo per tutti i 40 minuti e nella quale, nella prima parte, le biancoverdi di coach Recupido sono riuscite anche a restare in vantaggio per lunghi tratti. Schio piazza la zampata vincente a cavallo tra il secondo e il terzo parziale, scavando quel gap che, purtroppo per Ragusa, Consolini e compagne non riescono, di fatto, mai più a ricucire. La Passalacqua resta comunque in partita fino alla fine e prova, sul -6, a rimetterla dalla propria parte. Ma Schio è attenta e si aggiudica con merito il confronto numero 50 in partite ufficiali tra le due formazioni. “E a proposito di confronti – commenta coach Gianni Recupido – se Schio ne ha vinti 32 su 18 un motivo ci sarà: tra le due squadre c’è ancora sicuramente un gap che però oggi non si è visto tanto, se si considera l’andamento della gara. Poi però purtroppo abbiamo commesso degli errori, come i 10 rimbalzi offensivi che abbiamo concesso nei primi due quarti o il fatto che loro abbiano segnato troppe volte all’ultimo secondo. Nonostante questo siamo rimasti in partita per tutto il tempo. Abbiamo lasciato qualcosa alla fine del secondo quarto, che poi è stata decisiva nella loro vittoria finale. Non posso non essere comunque soddisfatto della prestazione delle ragazze, e adesso pensiamo a Venezia: dovremo resettare e andare avanti, con la consapevolezza che questa è stata una partita importante per il nostro percorso, perché dobbiamo fare esperienza e dobbiamo acquisire forza mentale”.