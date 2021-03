Floridia, era ai domiciliari e continuava a spacciare: denunciato un 23enne

Ha proseguito la sua attività di spaccio, nonostante fosse agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Floridia. Un controllo dei carabinieri è stato fatale per C.D., 23 anni, volto conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. Nella sua abitazione i militari dell'Arma gli hanno trovato 4 dosi di hashish e tre grammi di marijuana, droga già pronta per essere immessa nel mercato floridiano. I carabinieri hanno sequestrato a C.D. anche materiale per il confezionamento della droga. Per lui è scattata un denuncia in stato di libertà per detenzione e spaccio.