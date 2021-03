Siracusa, in auto con arnesi per offendere: due denunciati

Due persone, un diciannovenne incensurato e un ventitreenne con precedenti di polizia, sono stati denunciati dai carabinieri a Siracusa in quanto trovati in possesso, all’interno delle rispettive autovetture, di oggetti atti ad offendere: il primo era in possesso di un coltello a farfalla, mentre il secondo trasportava, senza giustificato motivo, una sciabola e due Nunchaku.

Nell’arco del servizio sono stati altresì segnalati alla Autorità Amministrativa competente, quali assuntori dieci soggetti trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana per uso personale.