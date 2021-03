Festa di compleanno ad Avola senza tutele anti covid: 17 sanzionati

Una festa di compleanno ad Avola è finita con una raffica di sanzioni, Nessuno poteva immaginare che sul posto arrivasse la polizia. Gli agenti del Commissariato

sono intervenuti in contrada Bella Pettinata, dove, presso un’abitazione di campagna, era stata segnalata una festa privata con conseguente assembramento di persone.

I 17 giovani presenti, intenti a festeggiare il compleanno di uno di essi, erano tutti privi dei dispositivi di protezione e non rispettosi delle norme anticovid in vigore e, pertanto, sono stati sanzionati.