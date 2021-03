Siracusa, bloccato un 56enne che molestava una ragazza ai Cappuccini

La polizia ha bloccato le brutte intenzioni di un uomo che molestava a Siracusa una ventenne. Il fatto è accaduto in piazza dei Cappuccini. I poliziotti sono intervenuti dopo che è arrivata una segnalazione alla sala operativa della Questura, per molestie sessuali nei confronti di una giovane da parte di un uomo. Il presunto molestatore è stato subito identificato dagli agenti di una volante. Si tratta di un 56 enne. Per lui è scattata una denuncia per molestie sessuali.