Covid, non si fermano i contagi nei comuni iblei: a Ragusa e Scicli 192 positivi

Non si arresta la curva dei contagi Covid nel Ragusano. I positivi salgono a 786: 731 in isolamento domiciliare, 39 ricoverati in ospedale e 16 nella Rsa Covid di Ragusa. C'è un forte incremento di positivi, nelle ultime 24 ore, a Ragusa che conta, il 28 marzo, 192 positivi (30 in più rispetto alla rilevazione del 27 marzo). Sono 192 i positivi anche a Scicli, mentre Comiso sale a 76. Pure a Vittoria trend in ascesa con 69 positivi. I guariti sono 8.268 e i morti 211. Ecco il dettaglio nei dodici comuni iblei: 63 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 76 Comiso, 1 Giarratana, 29 Ispica, 37 Modica, 3 Monterosso, 25 Pozzallo, 192 Ragusa, 42 Santa Croce Camerina,

192 Scicli, 69 Vittoria.