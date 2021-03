Il Comune di Floridia affoga nei debiti, sì della giunta al dissesto finanziario

Il Comune di Floridia affoga nei debiti. La Corte dei Conti gli contesta una cattiva gestione della finanza pubblica dal 2015 al 2019 e la Guardia di finanza sembra oramai di casa a Palazzo di città. Ha acquisito decine e decine di atti amministrativi su input della magistratura contabile. Oggi a dovere fare i conti con una situazione critica, dove amministrare diventa sempre più problematico, è l'esecutivo guidato da Marco Carianni.

La giunta la sua decisione l'ha già presa lo scorso 24 marzo dove ha deciso di dichiarare il dissesto finanziario e coprire un buco di 10 milioni di euro nei prossimi 15 anni e di altri due milioni, nei prossimi 36 mesi, dal 2019 in poi. A spiegare la crisi finanziaria dell'Ente, è l'assessore al Bilancio, Gianfilippo Marino. Lo fa con estrema chiarezza per offrire ai floridiani uno spaccato di come è stato amministrato l'Ente negli ultimi cinque anni. "Quello che la Corte dei Conti ci contesta - dice Marino - è il disavanzo. Anche se riguarda il passato, l'eredità passa alla nostra amministrazione. In particolar modo - aggiunge l'assessore - si sono sovrastimate le entrate, come ad esempio il pagamento dei tributi ed i trasferimenti della Regione e dello Stato. Di contro si è speso più di quanto scritto in bilancio, provocando così una situazione debitoria. Questo disavanzo, che secondo la Corte dei Conti sarebbe stato pure occultato, fino al 2019 è di dieci milioni di euro che si va ad aggiungere ai 2 milioni di euro attuali". L'assessore Marino non dimentica di ricordare che il 'buco' supera i 12 milioni di euro, perchè ci sono i fornitori che non sono mai stati pagati o soltanto parzialmente. Si tratta residui passivi (altri debiti) che ammontano a 14 milioni e 200 mila euro. "Per il disavanzo - aggiunge Marino - ci penserà l'organo straordinario di liquidazioni - che farà una serie di transazione con i creditori attingendo il denaro pubblico dall'eventuale recupero dei crediti (tributi) e se ciò non bastasse, toccherebbe all'attuale amministrazione ricorrere a un mutuo che accende il Comune".

Fin qui la situazione economia - finanziaria del Comune, con la Corte dei Conti che nella sua relazione contesta l'operato delle precedenti amministrazioni: quelle di Orazio Scalorino, Gianni Limoli ed anche del commissario che ha traghettato l'Ente, Giovanni Cocco, a nuove elezioni, poi vinte al primo turno da Marco Carianni. Adesso l'ultima parola tocca al Consiglio comunale dovrà decidere se votare o meno il dissesto finanziario. A pagare le spese saranno i cittadini con il Comune costretto ad una 'cura dimagrante', tagliando sensibilmente le spese. Una tegola che cade sulla testa di chi non ha alcuna responsabilità sulla 'bancarotta' dell'Ente.

(Nel riquadro l'assessore al Biancio, Gianfilippo Marino)