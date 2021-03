Rifiuti, Figuccia (Lega): "Mare di Terrasini invaso da liquami"

"Alcuni cittadini del comune di Terrasini, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, hanno segnalato uno sversamento di acque reflue dalla canalizzazione del torrente Furi, nello specchio di mare davanti alla spiaggia della Praiola. Analogo fenomeno si è verificato contemporaneamente all'impianto di decantazione nelle vicinanze del villaggio dei pescatori che, serve ad incanalare le acque fognarie a mare quando piove con maggiore intensità. Foto e video che circolano sulla rete mostrano liquami misti a fango che nel giro di pochi minuti hanno ricoperto il mare del comune fino a Cala Rossa". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all'Ars e Commissario provinciale per Palermo "Auspico sia fatta al più presto chiarezza su quanto accaduto, non è accettabile che si possa sfregiare un golfo come quello di Terrasini. Presenterò un'interrogazione parlamentare per accertare eventuali responsabili per i danni ambientali avvenuti", spiega.