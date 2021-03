Domani Musumeci e Razza presentano progetto nuovo ospedale di Siracusa

Sarà presentato domani nell'auditorium del liceo Einaudi di Siracusa il progetto del nuovo ospedale del capoluogo aretuseo. Si tratta dell'elaborato vincitore del concorso di idee, avviato dall'Asp e dal commissario straordinario per la progettazione e costruzione del presidio ospedaliero, che rientra tra le nuove opere della programmazione di edilizia sanitaria promossa dal governo Musumeci. L'esecutivo nazionale, con la Regione Siciliana, ha inserito la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa tra le infrastrutture strategiche. Per velocizzarne l'iter, si è proceduto alla nomina di un commissario straordinario, individuato nel prefetto Giusi Scaduto, che ha poteri derogatori rispetto alle normative ordinarie. Saranno presenti il presidente della Regione, Nello Musumeci, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, il commissario straordinario, prefetto Giusi Scaduto, e il direttore generale dell'Asp Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra. La presentazione del progetto sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Regione.