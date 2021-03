Protestano ambulanti a Palermo: no a chiusura dei mercati

Organizzata da Confinpresa in piazza Pretoria a Palermo davanti alla sede del Comune, domani si terrà la protesta degli ambulanti che lavorano nei mercati. "La manifestazione degli ambulanti - dice il coordinatore regionale Giovanni Felice - sarà contro l'utilizzo di dati sui contagi ballerini, che condizionano i provvedimenti di chiusura delle attività e dei mercatini. Chiediamo provvedimenti proporzionati al rischio ed efficaci. Protestiamo anche contro i costi inutili per colpa dell'eccesso della burocrazia nei provvedimenti per il rinnovo delle concessioni e contro un regolamento del canone unico che prevede un aumento della Tosap e della Tari che arriva oltre il 70%".