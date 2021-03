Vaccini anti covid in parrocchia il 3 aprile a Melilli

La Parrocchia San Nicoló Vescovo, Chiesa Madre di Melilli, ha dato la propria disponibilità alla richiesta avanzata dell’Assessorato Regionale alla Salute a poter effettuare la campagna vaccinale rivolta alla fascia di età compresa tra i 69 ed i 79 anni nelle giornate di Sabato 3 aprile per un massimo di 50 persone .

Le vaccinazioni saranno effettuate presso i locali della parrocchia dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Al fine di poter accedere alla vaccinazione, i soggetti interessati devono effettuare la prenotazione esclusivamente in chiesa Madre al termine della celebrazione di Domenica 28 e Lunedì 29 Aprile.

La tipologia di vaccino inoculato sarà AstraZeneca. In occasione della giornata vaccinale sarà garantita la presenza di due medici, un infermiere, un addetto ai servizi amministrativi .

Inoltre grazie alla collaborazione della Misericordia di Melilli, sarà presente personale di controllo ed un ambulanza di supporto. La giornata di vaccinazione sarà gestita con la collaborazione della protezione civile, della polizia locale ed il personale del Comune di Melilli.