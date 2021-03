'No al Villaggio dei migranti a Cassibile', la protesta si sposta a Siracusa

Il comitato dei cittadini che hanno firmato la petizione popolare contro il costruendo villaggio per extracomunitari a Cassibile Fontane Bianche ha stabilito di indire una manifestazione di protesta sotto la prefettura di Siracusa oggi pomeriggio alle 16,30.

Una rappresentanza del comitato dei cittadini sarà presente in Piazza Archimede per rappresentare la problematica e per sollecitare le istituzioni affinchè si dia la possibilità ai residenti di suggerire delle soluzioni alla tematica.

Ribadiremo il nostro no al villaggio in contrada Palazzo e l’inutilità dello stesso, e allo stesso tempo sosterremo la linea del Prefetto dell’accoglienza diffusa nel territorio con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni limitrofi.