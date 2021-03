Scherma, la Federazione "promuove" il mazarese Salvatore Pugliese atleta di interesse nazionale

L'Italia non parteciperà ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani 2021 in programma a Il Cairo dal 1 al 9 aprile. E' questa la decisione assunta all'unanimità dal Consiglio Federale nella seduta di marzo e riportata nel comunicato ufficiale della Federazione Italiana Scherma. Una decisione sofferta, come ha espresso il neo Presidente Federale Paolo Azzi, dettata dall'emergenza sanitaria mondiale che si sta vivendo ed assunta per salvaguardare la salute degli atleti.

Nell’ottica di preservare i propri talenti, il Consiglio Federale, ha deciso di rendere comunque note le scelte dei Commissari Tecnici dando loro una piccola soddisfazione che, purtroppo, non troverà compimento nell’atto agonistico. Tra le proposte di convocazione c’è anche il nome del giovane siciliano Salvatore Pugliese, atleta in forza al Circolo Schermistico Mazarese ed attuale n.2 del Rancking Italiano di Categoria nella Sciabola Maschile.