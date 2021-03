Covid, aumentano ancora i positivi nel Ragusano: sono 806

Salgono a 806 i positivi al Covid nel Ragusano. Tra gli 806 positivi ci sono 750 in isolamento domiciliare, 40 ricoverati in ospedale e 16 nella Rsa Covid di Ragusa. I guariti salgono a 8.290 e i morti sono 212. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore nel reparto di Malattie Infettive a Ragusa. Si tratta di una donna di 83 anni di Ragusa. Ecco il dettaglio dei positivi al Covid nei comuni Iblei: 58 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi,

91 Comiso, 1 Giarratana, 30 Ispica, 38 Modica, 2 Monterosso, 23 Pozzallo, 196 Ragusa, 49 Santa Croce Camerina, 184 Scicli, 76 Vittoria. Sui dati del 29 marzo influiscono, in particolare, i 15 positivi in più registrati nelle ultime 24 ore a Comiso dove la sindaco, Maria Rita Schembari, si è appellata al buon senso dei concittadini per il rispetto delle regole anti Covid.