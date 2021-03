Modica, il rito "Crisci Ranni" la domenica di Pasqua in casa e sui social

Domenica di Risurrezione 4 Aprile 2021 alle ore 17 le campane delle parrocchie di Modica suoneranno a festa; sarà il segnale per lanciare in alto i bambini al grido “Crisci Ranni!”. Ognuno a casa propria!

Il rito di Crisci ranni è stato reintrodotto nel 2010 quando l’omonimo cantiere educativo nascente in Via Fontana ripropose una tradizione vissuta nei nostri territori fino agli anni ’60 del secolo scorso. Durante la Veglia di Pasqua, al canto del Gloria che indicava lo scioglimento delle campane, legate a lutto dal Giovedì Santo precedente, la gioia della Resurrezione di Cristo si incarnava, a partire dei piccoli, in un infinito lancio in alto dei bambini con l’augurio di una crescita bella, ricca e piena. Genitori, nonni e zii erano i protagonisti di questo lancio dei bambini dando vita ad un incanto sempre nuovo e ricco di emozione.

Fino al 2019 Piazza Matteotti è stata il teatro di questa fiumana di bambini e genitori che festeggiava con il rito la fine di un percorso formativo con tutte le scuole di Modica. Dallo scorso anno, le ultime vicende legate alla pandemia hanno costretto l’A.p.s “Crisci Ranni” a trovare nuove modalità per tenere accesa questa magia che ha portato ad un’invasione sui social (Facebook, instagram, ecc.) di video e foto di genitori che realizzavano il rito. Ciò ha permesso di raggiungere varie zone del mondo: sono arrivati commenti e like dall’Inghilterra, Olanda, India.

Anche quest’anno si invita a condividere nei social il video del rito fatto a casa con gli hashtag #crisciranni2k21 #lanimadellacitta taggando la pagina di Crisci Ranni.