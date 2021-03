Vandali al Belvedere Carmine a Ragusa, il PD: potenziare telesorveglianza

“I vandali in azione al belvedere del Carmine, a Ragusa, nelle grotte naturali che sorgono lungo le scale che dalla piazza conducono sino a largo San Paolo, a Ibla, testimoniano quanto ci sia ancora da fare sul fronte del potenziamento della telesorveglianza sul nostro territorio. Stigmatizziamo, come Pd, l’accaduto e invitiamo i cittadini a segnalare le anomalie. Abbiamo preso atto che intento dell’Amministrazione comunale è quello di ripulire il sito. Siamo preoccupati per il fatto che altre azioni del genere possano essere reiterate in altre aree specifiche del territorio cittadino con le stesse caratteristiche (pensiamo alla vallata Santa Domenica o a Cava Gonfalone) e, per questo motivo, riteniamo indispensabile sollecitare le adeguate contromisure”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, dopo avere appreso i contorni dell’episodio consumatosi durante lo scorso fine settimana.