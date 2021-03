Esplosione in una lavanderia a secco ad Agira: nessun ferito

Nessun ferito ma tanta paura per l'esplosione, questa mattina, intorno alle 7,30, di una lavanderia a secco, ad Agira. Le abitazioni vicine sono state evacuate. La deflagrazione ha divelto la porta di ingresso dell'esercizio commerciale scagliandola per strada e solo per un caso fortuito, in quel momento non stavano transitando auto o pedoni. Tutta l'area è stata immediatamente chiusa dai vigili del fuoco, che hanno già domato le fiamme e dai carabinieri. Sembra che ad esplodere sia stata una delle macchine per il lavaggio e fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto alcune bombole di gas che si trovavano all'interno. I carabinieri attendono gli esiti degli accertamenti.