Ragusa, incidente mortale: chiesto rinvio a giudizio per albanese di 54 anni

Il Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, Francesco Riccio, titolare del procedimento penale per il reato di omicidio stradale per la morte della 52enne ragusana Stefania Di Maria, ha chiesto il rinvio a giudizio per il conducente del furgone che, invadendo la corsia opposta in corrispondenza di una curva, avrebbe causato l'incidente: si tratta di A. D., 54 anni, di nazionalità albanese, residente a Santa Croce Camerina. Riscontrando la richiesta, il Gup del tribunale, Eleonora Schininà, ha fissato per il 6 ottobre prossimo, dalle 9, l’udienza preliminare del processo. I familiari della dipendente comunale del Comune di Ragusa sono assistiti da Studio3A. L'incidente si verificò l'11 agosto dell'anno scorso sulla strada provinciale Ragusa-Malavita-Santa Croce.