Vittoria, “Giornata Mondiale dell’Autismo” il 2 aprile evento fiaccolata virtuale in diretta streaming

Il Comune di Vittoria partecipa alla “Giornata Mondiale dell’Autismo” organizzata dall'associazione Nazionale parlAutismo Onlus aderente F.I.A (Fondazione Italiana per l' Autismo). L'adesione è avvenuta tramite apposita Delibera di Giunta ( n.86 del 26 marzo scorso).

L'appuntamento è fissato per il prossimo 2 aprile , con una una fiaccolata virtuale in diretta streaming a partire dalle ore 18.00 utilizzando il link della piattaforma social (https://www.facebook.com/groups/parlAutismoOnlus).

L’evento inoltre, aderisce all’iniziativa "Light it up blue", grazie alla quale tutti i monumenti più importanti del mondo e dell'intera Europa verranno illuminati di blu in segno di vicinanza alle persone con autismo ed alle loro famiglie. Palazzo Iacono, sede del Comune, si illuminerà di blu a partire dalle ore 18.