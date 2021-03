Covid, test rapidi a Modica: 1067 effettuati con otto positivi

Sono stati 1067 i test rapidi anti Covid effettuati oggi a Modica nell'atrio di Palazzo san Domenico durante lo screening di massa. Le persone risultate positive al coronavirus sono state otto, quasi tutte minorenni. Rispetto agli screening dei giorni scorsi sono aumentate le positività per cui è necessario, adesso, circoscrivere i contagi e rafforzare i controlli per evitare il diffondersi del virus in città. L'indice di positività, però, fa registrare un preoccupante aumento in tutti i comuni del Ragusano.