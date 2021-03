Papa Francesco: i mafiosi sono gli Erodi del nostro tempo

Quelle dette dal giudice Rosario Livatino ai suoi assassini - "Picciotti, che cosa vi ho fatto?" - scrive papa Francesco, erano "parole che gridavano contro gli Erodi del nostro tempo, quelli che, non guardando in faccia all'innocenza, arruolano perfino gli adolescenti per farli diventare killer spietati in missioni di morte. Grido di dolore e al tempo stesso di verità, che con la sua forza annienta gli eserciti mafiosi, svelando delle mafie in ogni forma l'intrinseca negazione del Vangelo, a dispetto della secolare ostentazione di santini, di statue sacre costrette ad inchini irriguardosi, di religiosità sbandierata quanto negata".