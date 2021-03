Scicli in 'zona rossa' è blindata: off limits uffici del Comune e le strade

In seguito della proroga della zona rossa a Scicli, il sindaco Vincenzo Giannone ha disposto che dal 31 marzo fino al 6 aprile 2021 sono sospesi gli accessi nelle sedi e negli uffici del Comune dei cittadini, che possono mettersi in contatto con il personale del Comune attraverso telefoni e mail istituzionali. Eventuali urgenti e improcrastinabili appuntamenti in presenza, previo contatto telefonico o via email, sono possibili nei seguenti servizi essenziali: protocollo generale; registrazioni di nascita e di morte; servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme; tributi. Il sindaco ha inoltre reiterato l'ordinanza con cui si dispone fino al 13 aprile 2021 il divieto di stazionamento, tutti i giorni dalle 10 alle 22 in alcune zone della città. La possibilità di accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento. è, comunque, sempre consentito l'accesso alle abitazioni private e per comprovate esigenze lavorative e per situazioni di necessità o motivi di salute disciplinati da specifica normativa anticovid-19.