Lite tra due prostitute a San Berillo a Catania: manda la rivale in ospedale

Per motivi di 'territorio' a Catania una prostituta dominicana di 50 anni ha mandato in ospedale una sua 'rivale' portoghese di 64 e per questo motivo è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Teatro della vicenda via Pistone, nel quartiere di San Berillo Vecchio, dove le due donne dividevano la stessa postazione di lavoro. L'aggressione, a colpi di bastone, mentre la rivale per scaramanzia stava spargendo del sale grosso dove attendeva i clienti, è scattata dopo tante provocazioni da parte della 50enne accompagnate da parole come "vattene al tuo Paese che sei vecchia, lascia il posto alle giovani". La vittima ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del Pronto Soccorso dell'ospedale Garibaldi dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.