E' un 53enne di Floridia l'uomo che si è lanciato da balcone dell'ospedale

Si trovava ricoverato nel reparto di Psichiatria l'uomo che questa mattina poco prima delle 11 si è lanciato da un balcone del primo piano dell' ospedale Umberto I* di Siracusa. Si tratta di un cittadino di Floridia, R.G., 53 anni che adesso lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del nosocomio di via Testaferrata. I medici parlano di condizioni gravissime.

R.G., con disturbi mentali, si trovava in Psichiatria, dopo avere tentato un altro suicidio. Stamane l'uomo, riuscendo ad eludere i controlli da parte dei sanitari, è andato in balcone, ha scavalcato la ringhiera e si è lanciato verso l'asfalto. Il tonfo è stato avvertito immediatamente e subito a prestare i primi soccorsi sono stati i sanitari del reparto di prima emergenza. Sul posto è arrivata la polizia che sta ricostruendo in queste ore ciò che è accaduto al Reparto ed in particolare il modo in cui R.G. sia riuscito ad arrivare al balcone per decidere di farla finita.