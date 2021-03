Petrolchimico di Siracusa, protesta a oltranza dei lavoratori della Bng

Protesta a oltranza dei lavoratori edili dell'azienda Bng davanti le quattro portinerie della zona industriale di Siracusa. Lo scorso 19 marzo sono scaduti i contratti ad una parte dei dei 29 operai della Bng impegnati in un cantiere di manutenzione nello stabilimento Eni Versalis. "A questo punto soltanto il prefetto potrà risolvere e affrontare questa situazione con Versalis - dicono i segretari di Fillea Cgil Salvo Carnevale, Filca Cisl, Gaetano La Braca e Feneal Uil Saveria Corallo - Questi lavoratori vivono un dramma visti i licenziamenti di 11 operai, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri sei. Cioè parleremmo di 17 lavoratori su 29, più della metà e non è certo un fatto positivo. La Bng ha scaricato tutte le responsabilità su Versalis che adesso diventa l'unico interlocutore, verso il quale soltanto il prefetto potrà provare a mediare e far capire quanto questa situazione si tradurrà in un dramma sociale. Da dicembre a oggi - hanno poi proseguito i segretari - la situazione non ha fatto altro che aggravarsi. E sarà sempre peggio con i contratti in scadenza il prossimo 30 aprile".