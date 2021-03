Modica calcio, addio a Pippo Macri Capitano per sempre: il giocatore più rappresentativo degli ultimi 50 anni

Un altro pezzo di storia di Modica se ne è andato. E’ un pezzo di storia sportiva. Ma è quella che si è legata indissolubilmente alla città. La notizia della morte, a 76 anni, di Pippo Macrì si è diffusa in un baleno attraverso quelli che si chiamano “social”. Ma lui, il Capitano del Modica Calcio, quando arrivò in città, alla fine degli Anni Sessanta, per farsi conoscere non ebbe bisogno dei social o di Internet: non c’erano. La città sportiva se ne innamorò: guidava un drappello di amici e colleghi messinesi - Sgroi, Giannetto, Puglisi – con i quali, in campo, aveva un feeling particolare. Lui, il Capitano, si conquistò la meritata fama di goleador grazie alla sua intelligenza tattica, al fisico possente, alla progressione sui terreni polverosi della Seconda e della Prima Categoria, tanto che i tifosi lo chiamavano “Panzer”. Con quel Modica - allenato prima da Moschella e, poi, da Corrao - fatto di talenti, grazie all’entusiasmo e alla passione per il calcio del presidentissimo dottor Orazio Rizza, Pippo Macrì vinse due campionati fino ad approdare in Promozione e, nella stagione 1972-73, in serie D dopo un entusiasmante torneo.

Il campo sportivo “Vincenzo Barone” celebrò, in quegli anni, le gesta di giocatori che diventarono patrimonio sportivo della città. E, anche in questo senso, Pippo Macrì fece da “Capitano”: si sposò a Modica, diventata, dopo Messina, la città dei suoi affetti, della sua passione calcistica, della sua attività commerciale.

L’amore per la città di sua moglie e dei suoi figli non è mai venuto meno e quando, dall’alto della sua esperienza, è stato chiamato a risolvere una difficile situazione tecnica del Modica, ha sempre risposto “presente”. Come quando era in campo. A trascinare i suoi compagni alla vittoria, a sacrificarsi fino all’ultima stilla di sudore, fino all’ennesimo contrasto nell’area di rigore, fino allo scatto decisivo e al fendente – di destro o di sinistro – che piegava le mani al portiere e gonfiava la rete della squadra avversaria. E poi, le braccia al cielo. E l’urlo dei tifosi sulle gradinate del vecchio e glorioso “Vincenzo Barone” di Modica. L’urlo che arrivava anche in cielo quando si celebravano le vittorie più importanti e Pippo Macrì usciva per ultimo dal campo. Con lo sguardo fiero. Come un condottiero. Come un capitano. Per sempre.

Alla famiglia del "Capitano" le condoglianze della redazione di Nuovo Sud. I funerali di Pippo Macrì saranno celebrati venerdì, 2 aprile, alle 10, nella chiesa di San Massimiliano Kolbe.

NELLA FOTO, una formazione del Modica con la presidenza del dottor Rizza. Macrì è il primo in alto a destra accanto al presidente.

Concetto Iozzia