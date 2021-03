Mafia ed estorsioni, 4 condanne al clan di Noto: assolta moglie del boss Trigila

Si è chiuso con 4 condanne ed un'assoluzione il processo per mafia, droga ed estorsioni a Noto che si è celebrato al Tribunale di Siracusa. Secondo l'ipotesi della Procura di Siracusa, gli imputati, finiti due anni fa nell'inchiesta denominata 'Vecchia Maniera', farebbero parte del clan Trigila di Noto ed avrebbero gestito un traffico di droga oltre a mettere sotto pressione alcune aziende, tra cui una edile impegnata nei lavori sulla Siracusa-Gela. I giudici hanno condannato a 13 anni e 4 mesi Angelo Monaco, indicato dalla Dda come il reggente del clan Trigila di Noto; 6 anni per la moglie, Elisabetta Di Mari; 4 anni e 2 mesi per Giuseppe Lao; 8 anni per Antonino Rubbino mentre è stata assolta Nunziatina Bianca, consorte del boss Antonino "Pinnintula" Trigila.

Per quest'ultima si era battuto il suo difensore, l'avvocato Nino Campisi, presentando un lungo memoriale difensivo ai giudici. Il tribunale le ha creduto e la donna è stata assolta.