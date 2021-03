Covid in Sicilia, in 48 ore quasi 3.000 positivi: 21 i morti: più di 1.100 i nuovi casi a Palermo

Sono 2.904 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 14.623 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 19,85%. Il dato riguarda i nuovi positivi e i tamponi processati di ieri (i numeri non erano stati diffusi) e oggi. La regione è seconda per numero di contagi - una forte risalita a causa della somma delle due giornate - rispetto alle altre regioni che contano solo i dati delle ultime 24 ore. Nell'Isola, le vittime sono state 21 nelle ultime 48 ore . Dall'inizio della pandemia sono 4.628. Il numero degli attuali positivi è di 19.920 con 2.503 casi in più rispetto a due giorni fa, mentre i guariti sono 380. Negli ospedali i ricoverati sono 1.031, 22 in più rispetto a due giorni fa. Quelli nelle terapie intensive sono 140, sette in più. Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 1.133, Catania 645, Messina 288, Siracusa 153, Trapani 165, Ragusa 64, Caltanissetta 211, Agrigento 147, Enna 98.