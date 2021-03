Rotary Club Scicli: lotteria di Pasqua a sostegno delle famiglie indigenti

Nuova iniziativa del Rotary Club di Scicli a favore delle fasce più deboli del territorio. Il Service sciclitano, insieme all’Inner Whell Ragusa, ha infatti organizzato una lotteria pasquale. Il costo del biglietto è di 5 euro e, il ricavato delle vendite, servirà a finanziare i progetti della fondazione Rotary e per acquisire beni di prima necessità per le famiglie indigenti di Scicli. «Con questa iniziativa- commenta Alessandro Guarino, presidente del Rotary Club Scicli – il nostro Service continua a portare avanti progetti concreti che hanno lo scopo di sostenere chi sta vivendo delle difficoltà economiche. In questo modo mettiamo in atto le finalità che ci siamo posti quando abbiamo fondato il Rotary Club di Scicli, una realtà che vuole essere perfettamente radicata nel territorio in cui opera e che ha l’obiettivo di sostenere progetti a carattere sociale al solo scopo di dare un piccolo contributo là dove è possibile. La lotteria pasquale è un’occasione per dare un aiuto concreto ad alcuni nostri concittadini in difficoltà ed è per questo che invito tutti ad aderire all’iniziativa. Chi volesse può acquistare i biglietti della lotteria contattando uno dei nostri soci ed è possibile farlo anche attraverso i nostri canali social»