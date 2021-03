Floridia, non c'è più maggioranza: in aula nasce 'Rinascita Floridiana'

Che ci fosse un po' di maretta nella maggioranza consiliare lo si era intravisto negli ultimi due consigli comunali di Floridia, ma che si arrivasse alla frattura nel gruppo 'Progetto Floridia' nessuno l'avrebbe mai pensato a cinque mesi dall'esito del voto. Qualcosa, però, non sarebbe andato per il verso giusto, così Progetto Floridia, uno dei Movimenti che sostiene il sindaco, Marco Carianni si è disunito. Due consiglieri hanno notificato, con tanto di protocollo, al sindaco, al presidente del Consiglio comunale ed al segretario generale, di avere formato un nuovo gruppo consiliare. Si chiama "Rinascita Floridiana" e schiera quelli che gli ex amici chiamano 'malpancisti', Gianluca Faraci ed Elena Leotta. Capogruppo dai prossimi lavori in aula, è Faraci, un cognome pesante nella politica degli Anni '90 in città. L'amministrazione con l'uscita dei due consiglieri perderebbe lo 'zoccolo duro' del quartiere Marchesa, rione popoloso e popolare di Floridia. La rottura con la maggioranza sarebbe avvenuta per accordi pre - elettorali non rispettati. I fedelissimi del sindaco, però smentiscono i due fuoriusciti. Affermano che non ci sarebbe stato nessun accordo. La squadra che sostiene Carianni nelle ultime ore avrebbe tentato di recuperare qualche esponente dell'opposizione, ma almeno tre passaggi sarebbero andati a vuoto. Il giovane sindaco adesso non ha i numeri in aula e c'è un perfetto equilibrio con l'opposizione (8 - 8). A Progetto Floridia rimangono soltanto due consiglieri: Barbara Di Mauro e Davide Spadaro che restano ben ancorati sulla linea politica di Carianni. Nessun cedimento invece in Floridia Futura, altro movimento che ha portato Carianni a vincere le elezioni.

Adesso è come una partita a scacchi, nessuno dei contendenti può permettersi mosse false. E la partita si gioca tutta sul dissesto finanziario dell'Ente.