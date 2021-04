Siracusa, evade dai domiciliari per prendere un caffè al bar: arrestato

Sperava di poter circolare liberamente ed andare al bar a prendere un caffè nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari Claudio Violante, 59 anni, pregiudicato siracusano classe che ieri è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Siracusa.

L'uomo era stato tratto in arresto nel corso dell’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo sulla cosidetta piazza di spaccio della zona Santa Lucia di Siracusa, condotta nella nottata fra il 22 ed il 23 marzo scorso.

Violante sebbene sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso privo di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria lontano dalla sua abitazione mentre si recava, come sostenuto dallo stesso, a prendere un caffè al bar. Rintracciato dai Carabinieri è stato arrestato in flagranza di reato per evasione e sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.