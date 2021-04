Sono 19 i morti da coronavirus registrati oggi in Sicilia. I contagi sono 1.282, un balzo in avanti rispetti ai giorni scorsi, per un totale di 19.870 attuali positivi. La Regione Sicilia comunica che "in data odierna non e' stato possibile rilevare il dato dei tamponi con test antigenico". I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 6, per un totale di 143 posti occupati.