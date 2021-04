Santa Pasqua 2021 a Vittoria, gli auguri della Commissione straordinaria

In occasione della Santa Pasqua la Commissione straordinaria ha rivolto un augurio alla città di Vittoria. “In questa Pasqua in cui sentiamo forte il senso di fragilità, causata dalla pandemia da Covid-19, dove ci è stato chiesto di astenerci dalla vita sociale, tra timori e rinunce ma, anche di attese e speranze, vogliamo rivolgere a tutta la collettività vittoriese gli auguri di una serena Pasqua.

Un pensiero particolare va a tutte quelle persone che in questi difficili mesi di contrasto alla diffusione del virus si sono sacrificate con grande senso del dovere e di solidarietà; che hanno svolto un grande lavoro verso la gente più fragile. Ma anche agli insegnati, alle associazioni di volontariato e a tutti voi lavoratori che avete affrontato le difficoltà quotidiane.

In questa settimana di Pasqua, lontani dagli affetti familiari che connotano il valore di questa festa, vi giunga un caro augurio nel segno della speranza e della rinascita. Fiduciosi che presto potremo tornare alle nostre abitudini. Vi chiediamo ancora una volta di essere responsabili e di rispettare le regole solo così, tutti insieme, riusciremo a superare questo momento triste e buio”.