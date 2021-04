Priolo 'zona rossa' blindata: non si entra, nè si esce a Pasqua

Priolo in 'zona rossa' è una città blindata. Per il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, non si potrà nè entrare, nè uscire dal paese. Da oggi al prossimo 14 aprile rimane zona a rischio a causa dei molti contagi covid. Durante la riunione in Prefettura a Siracusa per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del sindaco, Pippo Gianni, si è anche stabilito che il paese verrà presidiato da polizia, carabinieri, Guardia di finanza e Municipale. Verranno fatte rispettare le disposizioni previste per le 'zone rosse'.

.