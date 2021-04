Modica, l'addio a Pippo Macrì: il viaggio del Capitano si conclude al "Barone" dove tutto era cominciato

Il viaggio del Capitano finisce lì dove era cominciata, nel 1969, l’impareggiabile avventura sportiva di Pippo Macrì, “bandiera” del Modica calcio, protagonista di tante vittorie al “Vincenzo Barone”, custode di ricordi e di imprese dell’ammaliante mondo del pallone. Ricordi ancora più nitidi quando si parla del Capitano, diventato un simbolo per una intera generazione di tifosi. Ma, anche, maestro per decine di atleti che lo hanno avuto come compagno di squadra o come allenatore. E, prima che le spoglie del Capitano, giungessero al “Barone”, sono stati tanti i giocatori che hanno voluto salutare Pippo Macrì nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, a Modica Alta, dove don Paolo Alescio ha celebrato il rito funebre. Nella sua omelia ha ricordato la dedizione di Pippo Macrì per la famiglia, il lavoro e lo sport: tutto, fatto con l’entusiasmo e la serietà che contraddistingue gli uomini dal cuore buono. Fuori dalla chiesa, gli amici di Pippo e i colleghi di tante battaglie sportive. C’erano Tony Vendramini, Sebastiano Schiavo, Emanuele Sarta, Carmelo Giglio, Peppe Andolina, Roberto Noto, Piero Rosa, Gennuso, Galazzo, Sammito, Bennardo, Iacono. Difficile elencarli tutti: molti di loro con gli occhi rossi di commozione. E l’unico rimedio è stato quello di tuffarsi nei ricordi: gol memorabili del Capitano, assist decisivi, giochi di prestigio con il pallone “nascosto” agli avversari. E, poi, l’urlo dei tifosi quando Pippo Macrì alzava le braccia al cielo per festeggiare uno dei suoi cento e più gol in rossoblù. L’ultima partita al “Vincenzo Barone”, il Capitano l’ha giocata in sordina, senza clamore, circondato dall’affetto dei familiari e di un manipolo di suoi ex compagni di squadra che hanno sistemato sulla bara la sua maglia numero 9. Per l’ultimo gol del Capitano.

Concetto Iozzia