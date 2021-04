Fuoco in un cantiere navale di Portopalo: bruciato un peschereccio

Un incendio e' scoppiato all'interno di un cantiere navale di Portopalo di Capo Passero distruggendo una imbarcazione di 25 metri e danneggiandone un'altra. Il rogo si è sviluppato poco prima dell'alba in un cantiere navale a poche decine di metri dal porto. La barca distrutta dalle fiamme, 'Andrea Doria Secondo' secondo quanto si apprende, era stata tirata a secco per lavori di manutenzione ed è di proprietà di un catanese. Scattato l'allarme, le fiamme sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco di Siracusa, Noto e Palazzolo e secondo una prima ricostruzione sarebbero di matrice dolosa, per cui gli inquirenti ipotizzano una intimidazione al proprietario del peschereccio divorato dal rogo. Sul posto per avviare le indagini sono arrivati i carabinieri della locale Stazione di Portopalo. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per risalire agli autori dell'azione dolosa che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se i pompieri non fossero arrivati in tempo.

Se fosse confermata l'azione dolosa del rogo, si tratterebbe di un'intimidazione grave nei confronti del comparto ittico.