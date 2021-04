Covid, aumentano ancora i positivi nel Ragusano: morto comisano 77enne

Raggiungono quota 864 i positivi al Covid nel Ragusano. I dati sono ancora in aumento. In isolamento domiciliare ci sono 813 persone; 48 sono ricoverati in ospedale e 13 nella Rsa Covid di Ragusa. I guariti salgono a 8.439 e anche i morti salgono a 218. Un decesso è avvenuto nelle ultime 24 ore nel reparto si Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II. Si tratta di un uomo di 77 anni di Comiso. Aumento di positivi preoccupante a Ragusa (22 in più), mentre crescono i numeri anche a Modica (+ 10). Diminuzione di 13 unità a Scicli, zona rossa. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 41 Acate, 10 Chiaramonte Gulfi, 117 Comiso, 1 Giarratana, 20 Ispica, 53 Modica, 2 Monterosso, 25 Pozzallo, 223 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 182 Scicli, 87 Vittoria.