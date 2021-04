Siracusa, sospettato di scippo gli trovano in casa 8 panetti di hashish

Un ragazzo siracusano, F.M., 26 anni, noto alle forze dell’ordine, mentre era in giro con il suo motorino è stato notato dai Carabinieri in servizio di pattuglia. Il giovane era alla guida di un motociclo simile a quello con cui due malviventi avevano compiuto un furto con strappo ai danni di una donna. I militari quindi hanno deciso di pedinarlo fino alla sua abitazione per poi procedere ad un controllo. Durante tali fasi il ragazzo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e quindi è stato sottoposto a perquisizione domiciliare.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno notato la madre del giovane che cercava di nascondere qualcosa, e così, i militari l’hanno seguita con lo sguardo e nella camera del giovane hanno rinvenuto ben 8 panetti di hashish del peso complessivo di 800 grammi nonché alcuni involucri contenenti in totale 6 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e appunti riconducibili ad attività di spaccio.

Il 26enne siracusano è stato quindi dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio e collocato ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre il materiale sequestrato sarà sottoposto ad ulteriori analisi.