Con la bici si scontra con un'auto: morto un tredicenne di Lentini

Un tredicenne, Stefano Russo, è deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato mercoledì pomeriggio a Lentini, nel Siracusano. Stefano, che era in sella alla sua bici, si è scontrato con una Renault condotta da un sessantenne. Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Stefano Russo frequentava la seconda media all'Istituto comprensivo "Pirandello" di Carlentini ed anche il gruppo Agesci "Lentini 1" della chiesa Sant'Alfio di Lentini. I funerali si svolgeranno lunedì, nella chiesa di Sant'Alfio.