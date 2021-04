Coronavirus, 21.932 positivi e 481 morti

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.932, a fronte di 331.154 test effettuati. Il tasso di positività è pari al 6,6%, sostanzialmente identico a quello di ieri. I decessi sono 481, mentre ieri erano stati 501. I ricoverati sono 28.704 (meno 245), 3.704 i pazienti in terapia intensiva (meno 23, 232 i nuovi ingressi), 532.887 le persone in isolamento domiciliare, 565.295 il totale degli attualmente positivi e 2.953.377 i dimessi/guariti da inizio epidemia.